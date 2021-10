België vraagt coronatest van ongevaccineerde Nederlander

Orkaan Rick komt aan land in Mexico: waarschu­wing voor levensbe­drei­gen­de stortvloed

Orkaan Rick heeft vandaag de Pacifische kust van Mexico bereikt. De tropische cycloon kwam met windsnelheden rond 165 kilometer per uur aan land in de buurt van La Unión, in de zuidelijke deelstaat Guerrero. Dat maakten de Mexicaanse autoriteiten bekend.

