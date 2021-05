België zet voortvarende stap: bijna weer kussen en knuffelen in groepen van vier

België stapt op 9 juni voor een deel af van het verplicht afstand houden. Belgen mogen vanaf die datum in groepen van vier weer kussen of knuffelen wie ze willen. De regering wil met de versoepeling burgers de eigen verantwoordelijkheid teruggeven, stelt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in Belgische media. Experts vinden dat de stap te vroeg komt.

De Belgen hanteerden als een van de zes gouden regels in hun coronabeleid het ‘knuffelcontact’. Dit was één vaste persoon, bijvoorbeeld iemands partner, van wie geen afstand hoefde te worden gehouden. Het aanhouden van één knuffelcontact was geen vrijblijvend advies, maar een ‘instructie’.

Per 9 juni wordt deze regel dus losgelaten, blijkt uit een ontwerp van ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). De regel wordt vervangen door de ‘regel van vier’: mensen mogen straks binnenshuis, maar ook in een restaurant of café, met vier mensen samenkomen. Daarbij wordt de verplichting om afstand te houden losgelaten. De maatregel wordt nog wel aanbevolen, maar niet langer verplicht. Groepjes moeten de afstandsregels ten opzichte van andere gezelschappen wel respecteren.

Volledig scherm Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. © BELGA

Verantwoordelijkheid terug

,,Het Overlegcomité heeft beslist om voor de contacten thuis de verantwoordelijkheid terug aan de mensen te geven”, lichtte minister Verlinden toe op het Belgische Radio 1. ,,We weten ondertussen met z’n allen wat we moeten doen om veilig met corona om te gaan, en dat geldt zeker ook voor de contacten thuis.” Met de regel van vier wordt geprobeerd om de maatregelen ‘consistent en duidelijk’ te maken, stelde de minister.

Tegenover VRT NWS zei Verlinden dat haar regering de afgelopen maanden diep heeft moeten ingrijpen in het privéleven van burgers. ,,Dat is heel verregaand en hebben we nooit gekend vóór corona. Op een moment dat je ziet dat de cijfers goed gaan, dankzij de vaccinaties, is de omslag gemaakt om die verantwoordelijkheid voor wat dingen thuis betreft terug te geven aan de mensen. We weten dat we ook niet bij iedereen thuis willen gaan kijken.”

Quote Wij hebben dit alleszins niet in ons advies geschreven Erika Vlieghe, Infectiologe en voorzitter van het adviesorgaan GEMS

Experts verbaasd

Belgische experts reageren in de media enigszins begripvol, maar ook verbaasd op de stap die de regering wil zetten. ,,We zitten niet in dezelfde situatie als vorige zomer. Toen waren er minder patiënten in de ziekenhuizen en minder bevestigde gevallen, en was er ook minder viruscirculatie”, zei professor infectieziekten Steven Callens op Radio 1. Infectiologe Erika Vlieghe, voorzitter van het adviesorgaan GEMS, stelde dat ‘de politiek het zelf zal moeten uitleggen’. ,,Wij hebben dit alleszins niet in ons advies geschreven.”

Biostatisticus Geert Molenberghs zegt in De Morgen dat de stap te vroeg komt. ,,Als we het gezin gaan uitbreiden met een aantal zeer nauwe en wisselende contacten, dan rollen we de loper uit voor het virus. We weten dat de vaccinatiecampagne snel voortschrijdt en dat onze oudere bevolking zeer goed gevaccineerd is, maar er is een zeer grote groep bij de volwassenen tussen 18 en 65 jaar waar nog geen vaccinatie is of slechts onvolledig, en er liggen nu veel twintigers, dertigers en veertigers in onze ziekenhuizen.”

Ook de ondergedoken viroloog Marc van Ranst stelt dat de tijd nog niet rijp is voor 'bijna de ultieme versoepeling’. ,,We zitten nog altijd middenin de pandemie. Mensen vergeten dat vaak, wanneer men enkel over versoepeling hoort”, aldus Van Ranst tegenover Radio 1. ,,Op 9 juni zeggen ‘alles kan’, dat is natuurlijk niet goed. Men zegt er ook wel bij, ‘je hoeft dat niet te doen’. Dat is een heel belangrijke disclaimer. Het feit dat het mag, wil niet zeggen dat iedereen het ongebreideld moet gaan doen.”