Belgisch ‘duivelskoppel’ voor de tweede keer veroordeeld voor 25 jaar oude moord

Een inmiddels gescheiden Belgisch stel is woensdagavond veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 20 en 30 jaar voor de moord op een Britse zakenman, in 1996 in de badplaats De Haan. Hilde Van Acker (57) en Jean-Claude Lacotte (54) waren jarenlang voortvluchtig en kregen in 2011 bij verstek levenslang voor de moord maar tekenden verzet aan tegen die veroordeling.

Beide beschuldigden vroegen om vrijspraak wegens gebrek aan bewijs maar de volksjury oordeelde dinsdagavond dat ze wel degelijk schuldig zijn aan de moord op Marcus Mitchell (44). Het West-Vlaamse assisenhof veroordeelde Hilde Van Acker woensdagavond tot 24 jaar cel en haar ex-man Jean-Claude Lacote tot 30 jaar, meldt Het Laatste Nieuws.

De openbaar aanklager had tegen Lacote levenslang geëist en tegen Van Acker 30 jaar opsluiting. Dat de straffen lager uitvallen, komt doordat het hof en de jury rekening hielden met de overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen een strafzaak volgens het Europese Mensenrechtenverdrag behandeld moet worden. Die termijn moet voorkomen dat hij of zij niet te lang in onzekerheid verkeert over zijn of haar lot.

De beschuldigden werden in juni 1996 verhoord en vlak daarna gearresteerd maar verdwenen naar Zuid-Afrika nadat ze onder voorwaarden waren vrijgelaten uit hun voorarrest. Het onderzoek werd afgesloten in 2008 en pas in 2011 kwam het tot een proces. In de tussenliggende periode lag het onderzoek meermaals stil door oorzaken die volgens het assisenhof niet alleen te wijten waren aan de beschuldigden. Die veroorzaakten zelf echter ook vertraging doordat ze zich schuil hielden in het buitenland. Pas in 2019 werden ze opgepakt in Abidjan, de hoofdstad van het Afrikaanse Ivoorkust. Europol had Van Acker een maand eerder op een speciale ‘Most Wanted-list’ met alleen vrouwen gezet. Haar ex stond al geruime tijd op een Europol-lijst. Vlak na hun arrestatie werden ze uitgeleverd aan België.

Lacote en Van Acker overwegen in beroep te gaan tegen hun veroordelingen. Ze hebben daarvoor veertien dagen de tijd.

Twee kogels

Spelende kinderen vonden in mei 1996 het lijk van deze zakenman, Marcus Mitchell, in een bosje in De Haan. Hij was vermoord met twee kogels die van dichtbij waren afgevuurd. Eén raakte zijn linkeroog en de ander ging door zijn keel. De speurders ontdekten dat het slachtoffer een grote som geld had geleend aan Lacote en Van Acker. Met 300.000 pond zouden ze een lucratieve deal sluiten in Libië. De Brit had net ontdekt dat hij bedrogen was door Lacote, die op dat moment al een bekende was van politie. Rijkelui van over de hele wereld raakten al miljoenen euro’s kwijt aan de oplichter.

Mitchell werd voor het laatst gezien in Knokke met Hilde Van Acker, de vriendin van Lacote. Vermoedelijk heeft zij hem naar het bos geleid en heeft Lacote hem daar afgemaakt. De twee werden opgepakt, maar vrijgelaten na ondervraging.