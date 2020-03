Belgisch meisje (16) moet via Skype afscheid nemen van stervende oma: ‘Ik hou van je’

Als een patiënt overlijdt aan het coronavirus, kan de begrafenis gewoon doorgaan, laat uitvaartverzorger Dela weten. ,,De overledene krijgt vrijwel dezelfde behandeling als iemand die niet besmet is. Alleen lichte balseming is niet toegestaan.’’ Overledenen kunnen thuis opgebaard worden; ook handcontact is toegestaan, mits daarna goed handen wordt gewassen. Medewerkers van Dela dragen beschermende kleding bij de laatste verzorging het lichaam, zoals gebruikelijk is bij besmettingsziekten.



Op de website van Dela staat op basis van advies van het RIVM en GGD een uitgebreid protocol. Het bedrijf stelt voor om in plaats van handen te schudden, de eigen hand op het hart te leggen, de handen ineen te vouwen voor de borst of om met beide handen een handkus te geven.