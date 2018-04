Belgisch meisje (4) zit vast bij al-Qaeda, overheid staat machteloos

Een Belgische kleuter zit helemaal alleen vast in een jihadistenkamp in Syrië. De geradicaliseerde vader van de 4-jarige Yasmine, die het kind ontvoerd had, zou intussen gesneuveld zijn. De moeder probeert het meisje al tien maanden terug te halen, maar de terreurgroep geeft haar niet terug. De Belgische overheid staat machteloos.

Mehdi Atid ontvoerde de kleine Yasmine elf maanden geleden nadat hij voorwaardelijk was vrijgelaten uit de gevangenis. Hij haalde haar in het laatste weekend van mei op bij zijn ex-vrouw en beloofde haar die zondag terug te brengen. Dat deed hij niet: hij maakte zijn enkelband los en slaagde erin om Syrië te bereiken, mét zijn dochtertje. Daar sloot hij zich aan bij een terreurgroep die gelinkt is aan al-Qaeda.

Omgekomen in de strijd

Atid zou hebben deelgenomen aan gevechten en daarin zijn omgekomen, zegt een gerechtelijke bron. ,,We hebben reden om aan te nemen dat Mehdi Atid intussen is overleden. Hij zou bezweken zijn aan verwondingen die hij opliep in de strijd.'' De kleuter is nu dus alleen in Syrië achtergebleven.

Een bron van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws zegt: ,,De terreurgroep heeft een voogd aangesteld om voor het meisje te zorgen. Het is duidelijk dat ze niet van plan zijn het meisje terug naar haar moeder in België te laten gaan. Ze willen haar zelf opvoeden.''

Bevrijdingsmissie risicovol