Belgisch weerinstituut pleit voor 'thuiswerkalarm' bij noodweer

,,We zouden de werkgevers en de overheid rechtstreeks kunnen waarschuwen als er extreem weer dreigt en het gevaarlijk wordt op de weg'', zegt KMI-weerman David Dehenauw vandaag in de Belgische krant Het Nieuwsblad . ,,Zij kunnen dan hun medewerkers en ambtenaren oproepen om thuis te werken of in een kantoor dicht bij huis.'' Dat zal beter helpen dan de ­gewone weerbulletins op ­radio en tv. ,,De één volgt die raad op, de ander niet'', zegt ­Dehenauw.

Geen verstand

Het Nederlandse KNMI heeft vooralsnog geen plannen voor een thuiswerkalarm. Woordvoerder Cees Molenaars laat weten: ,,Iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in. Net zo min als dat wij verstand hebben van het ijsvrij maken van vliegtuigen of het verwarmen van wissels, hebben we dat ook niet van wat een werkgever in zo'n geval moet doen. Daar moet je als weerinstituut niet over willen gaan.''