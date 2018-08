Belgische agent doodgeschoten in Spa, Nederlander opgepakt in bos

video Amerikaan­se senator John McCain overleden

10:04 In zijn huis in Arizona is zaterdag op 81-jarige leeftijd de Amerikaanse senator John McCain overleden. Zijn kantoor heeft dat bekendgemaakt. De Republikeinse politicus, die geregeld stevige kritiek had op president Donald Trump en met de Democraten mee stemde, was al geruime tijd ernstig ziek. Hij besloot onlangs zich niet meer medisch te laten behandelen tegen kanker.