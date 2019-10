Belgische agenten met elkaar op de vuist in Antwerpse kroeg

Vliegveld Glasgow deels ontruimd om lekkende vaccins in KLM-toe­stel

14:55 Een toestel van de KLM is vanochtend op de luchthaven van de Schotse stad Glasgow enige tijd vastgehouden vanwege een verdacht pakket. Het bleek te gaan om glazen buisjes met een vaccin, die waren verpakt in ‘dry ice’ (gekoeld koolzuur) dat tijdens de vlucht naar Glasgow was gaan lekken. De buisjes zelf zijn intact gebleven.