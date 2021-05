Belgische ambassadeur Zuid-Korea in opspraak nadat zijn echtgenote verkoopster in gezicht slaat

De vrouw van diplomaat Peter Lescouhier, de 63-jarige Xiang Xueqiu, reageerde vorige maand woedend toen winkelpersoneel wilde weten of ze had betaald voor een kledingstuk dat ze droeg. De winkel in Seoel verkocht volgens persbureau Yonhap namelijk precies dezelfde soort kleding.



Het slaan van de medewerkster leidde in Zuid-Korea tot boze reacties. Een bewakingscamera had het incident vastgelegd en die beelden kwamen terecht bij verschillende media. Ambassadeur Lescouhier zag zich genoodzaakt via Facebook excuses aan te bieden voor het ‘onacceptabele’ gedrag van zijn echtgenote.