Belgische basisschool ontsnapt: vrachtwagen ramt gevel net voor schoolbel

In de Belgische plaats Sint-Truiden brak vanmiddag een hels lawaai los, toen een vrachtwagenchauffeur omstreeks 14.30 uur met een rotvaart enkele gevels van huizen ramde. Uiteindelijk kwam hij tot stilstand tegen de schoolpoort van de basisschool De Heiberg. Er vielen wonder boven wonder geen gewonden.

,,De vrachtwagenchauffeur was naar eigen zeggen in slaap gevallen”, vertelt buurtbewoner Bjorn Goossens die getuige was van het hele gebeuren, tegen Het Laatste Nieuws. ,,De hele buurt is in rep en roer. Iedereen is zich bewust van het feit wat er had kunnen gebeuren als dit twintig minuten later was gebeurd, als de kinderen uit school zouden komen. De chauffeur reed met een rotvaart. De snelheid was dus zeker niet aangepast. De politie was pas na twintig minuten ter plaatse. Buurtbewoners hebben deze gevaarlijke verkeerssituatie al vaker aan het stadsbestuur gemeld. Vandaag is hun vrees uitgekomen. Godzijdank zonder gevolgen! Hopelijk luistert de stad nu.”

Veel te hard

,,We waren vandaag met 22 leerlingen op school aanwezig”, vertelt leraar Niels Vanbergen op zijn beurt. ,,We zaten vandaag allemaal in één klas, toen we plots een oorverdovend kabaal hoorde. Blijkbaar had een joekel van een vrachtwagen onze schoolpoort geramd. Net op het zebrapad. Gelukkig bleef het bij blikschade. Maar als dit een halfuurtje later had plaatsgevonden, dan had zich hier een regelrecht drama voltrokken. We hebben deze situatie al vaak aan het stadsbestuur gemeld. Op deze weg word gewoon te hard gereden. Zeker door vrachtwagens. Maar volgens de stad kunnen ze hier weinig aan doen omdat het over een provincieweg gaat.”

Bij de Belgische Transportfirma Lux uit Borgloon, waar de vrachtwagen voor reed, was men niet bereikbaar voor commentaar. ,,Het management zit in vergadering. Gelieve later terug te bellen”, klonk het.