Belgische bruiloftsgast krijgt geen bier en steekt bruidegom in hals

De verdachte, een 31-jarige bekende van de politie, kreeg op de bruiloft in het West-Vlaamse Wielsbeke te horen dat hij geen bier meer kreeg, omdat hij al te dronken was. De drinkebroer ontstak daarop in woede en begon in te steken op de bruidegom. Het 55-jarige slachtoffer raakte zwaargewond.



,,Het scheelde maar een haartje of het slachtoffer was overleden’’, zegt Tom Janssens van de justitie in Kortrijk. ,,Het mes werd recht in de hals van de bruidegom geplant.’’ Het slachtoffer verloor bij de aanval veel bloed, maar verkeert niet meer in levensgevaar, weet Het Laatste Nieuws.



De messentrekker is aangehouden. Na zijn arrestatie verklaarde de Belg dat hij boos geworden was omdat hij ondanks ‘een trouwcadeau van twintig euro’ geen drank meer kreeg. De steekpartij vond buiten plaats. Op camerabeelden is de dader duidelijk te zien. Hij wordt vervolgd voor poging tot doodslag.