Belgische burgemeester stelt verbod op carnavalskostuums in

Op 14 februari zou normaal gezien het carnavalsfeest losbarsten in de stad, maar dat is dit jaar verboden door de coronacrisis - er geldt een verbod op evenementen in heel het land. Wie zin had om toch verkleed een wandeling te maken kan dat beter uit zijn hoofd zetten. Van zaterdag 13 februari tot en met zondag 21 februari is het verboden om je te verkleden in de carnavalsstad.



Je mag ook geen carnavalsattributen bij je hebben, evenals een typische carnavalskar met bakken bier of nepkinderwagens. Ook verboden zijn alcoholgebruik op de openbare weg, elektronische en niet-elektronische versterkte muziek en praalwagens. Dat komt bovenop het geldende samenscholingsverbod.