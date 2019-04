Belgische cafébaas schiet vrouw, twee kinderen en zichzelf dood na ruzie

De man bracht in de nacht van gisteren op vandaag thuis zijn kinderen om het leven en vermoordde daarna zijn vrouw in zijn café, meldt Het Laatste Nieuws. Hij probeerde zichzelf ook van het leven te beroven, maar overleefde de wanhoopsdaad. Inmiddels is de man ook overleden.



De uitbater van café ‘t Dorp is een bekende figuur in Wijnegem. ,,Iedereen kent hem als uitbater van het populaire supporterscafé van wielrenner Tosh Van der Sande, dit is verschrikkelijk om te vernemen'', zei burgemeester Ivo Wynants. ,,Woorden schieten tekort bij zo'n drama."



Volgens de krant hadden de uitbater en zijn vrouw in de loop van de dag ruzie gekregen, die in de avond escaleerde. De cafébaas, een ex-politieman bij de politie van Antwerpen, zou eerst naar huis gereden zijn en daar zijn kinderen hebben gedood. Daarna zou hij terug zijn gekeerd naar het café, waar hij zijn vrouw doodschoot.