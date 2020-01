Belgische imam mag niet over de VS vliegen

Raadsel van lijk zonder hoofd na 40 jaar deels opgelost

20:33 Wetenschappers hebben na 40 jaar eindelijk de identiteit achterhaald van een lichaam dat in 1979 zonder hoofd werd gevonden in een grot in de Amerikaanse plaats Dubois (Idaho). Het gaat om Joseph Henry Loveless: een op 3 december 1870 geboren man die in 1916 uit een gevangenis ontsnapte. Nu deze cold case is opgelost, rest echter de prangende vraag: wie bracht Loveless om het leven?