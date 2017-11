Belgische inlichtingendienst kende dader aanslag Thalys al sinds 2012

Schakel in groter netwerk

,,De broers werden in verband gebracht met een vooraanstaand lid van een buitenlandse jihadistische cel”, luidt het in het rapport van het Comité I. Deze persoon zou volgens de Spanjaarden naar België zijn gevlucht en zou 'de schakel vormen in een groter netwerk dat betrokken was bij het uitsturen van strijders naar Syrië'.



Het Comité wijst in het rapport op de fouten die gemaakt zijn in het dossier dat 'routinematig' werd beheerd. Zo hebben noch de Spaanse inlichtendiensten, noch Staatsveiligheid 'een mate van dringendheid of belang gegeven aan de verwerking van de informatie in de zaak el-Khazzani.' De toezichthouder wijst er wel op dat de middelen die Staatsveiligheid ter beschikking had, beperkt waren.



,,Het gemak waarmee de betrokkenen zich binnen en zelfs buiten Europa konden verplaatsen, allerlei soorten communicatiemiddelen kunnen gebruiken en anoniem in regio’s en landen verblijven zonder dat ze werden ontdekt, betekent een grote uitdaging voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten”, besluit het rapport.