Belgische IS-strijder in Irak krijgt doodstraf

Tijdens de vorige hoorzitting op 10 mei minimaliseerde hij zijn rol echter en verklaarde hij dat hij op een dwaalspoor was beland. ,,Ik was geen strijder. Ik leidde voor IS een afdeling van verpleegkundigen, ik verzorgde iedereen. Ik heb gewerkt in het ziekenhuis al-Joumhouriya in Mosoel en in mobiele ziekenhuizen in Makhoul en in Bayji'', zo stelde hij. ,,Het spijt me. Ik was op een dwaalspoor beland en wil een beroep doen op jullie goedheid.''



Ook toen het over de video’s ging waarin hij opriep tot aanslagen in België en Frankrijk, wilde hij niet te veel aandacht vestigen op zijn eigen rol. ,,Ik had geen keuze. Een van de hoogste leiders van IS heeft me gevraagd om die video’s te maken.''



Jadaoun had eind vorig jaar al in een media-optreden verklaard dat hij slechts een meeloper was binnen IS en dat hij wilde samenwerken met de Belgische veiligheidsdiensten, indien die ervoor zorgden dat hij de doodstraf ontliep. Premier Charles Michel reageerde daarop dat België in geen geval onderhandelt met Belgische strijders of andere leden van IS die willen terugkeren naar het land.