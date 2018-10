Belgische krijgt boete van 414 euro omdat ze te veel water koopt

Een Belgische vrouw heeft een boete van 414 euro gekregen omdat ze teveel water had gekocht in Frankrijk. Veel Belgen kopen hun water over de grens, omdat de prijs er lager is. ,,Maar er gelden strikte regels", aldus een douanebeambte.

De vrouw, afkomstig uit Houdeng, beweerde in de kranten van Sudpresse dat het water 'voor persoonlijk gebruik' was. ,,Weliswaar voor de hele familie", gaf ze toe.



De hoeveelheid water die ze had ingeslagen was aanzienlijk: 70 pakken van zes flessen water, in totaal 420 liter. Dat levert een flinke besparing op: het water in Frankrijk kost vaak de helft van wat je in België betaalt of nog minder.

Accijnzen

In de Europese Unie is vrij verkeer van goederen, maar er zijn producten waarover je nationale accijnzen moet betalen. Voor alcoholische dranken en tabak liggen de hoeveelheden die je over de grens mag meenemen exact vast, maar bij alcoholvrije dranken en koffie hangt alles af van de interpretatie van de douanebeambte.

,,Zolang het gaat om persoonlijk gebruik, is er niets aan de hand", vertelt een douanier aan RTBF. ,,Maar de hoeveelheid die de vrouw bij zich had, is duidelijk veel te groot voor één familie. In dat geval wordt het beschouwd als een commerciële transactie."

,,We kijken ook naar het voertuig", zegt de douanebeambte. ,,Als dat een bedrijfsvoertuig is of een bestelwagen, waarin honderden of duizenden liters worden vervoerd, zullen we sneller vermoeden dat het om fraude gaat. We gaan dan na of die persoon een winkel heeft en of het water zou kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden."



De vrouw uit Houdeng wordt in de kranten neergezet als een gepensioneerde, maar volgens Le Soir zou ze een zaak uitbaten.

Nachtwinkels