Belgische man sterft voor ogen gezin als hij wil helpen bij ongeval in Frankrijk

De man was samen met zijn vrouw en drie kinderen (tussen 2 en 11 jaar oud) op de terugweg van hun vakantie. Op de A35 tussen Colmar en Straatsburg zag hij op de linkerrijstrook een auto die betrokken was bij een ongeval. De dertiger parkeerde zijn wagen op de pechstrook en snelde ter hulp, samen met twee Franse automobilisten die eveneens waren gestopt.

De bestuurder van het voertuig dat op de man inreed, vertelde dat hij 130 kilometer per uur reed en dat hij verrast werd, omdat het nog donker was. Het slachtoffer van het eerste ongeval, een man van in de twintig die naar verluidt in slaap was gevallen, heeft een bekkenbreuk. Hij werd door de brandweer naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.