Belgische natuurliefhebber (26) al tien dagen vermist in Canadese bossen

In Canada wordt sinds 26 augustus een Belgische man vermist. Dat meldt Sud Presse. Het gaat om de 26-jarige Romain Quénéhen uit Saint-Ghislain. De natuurliefhebber bevond zich in de bossen van Brits-Columbia.

De zus van Quénéhen heeft op sociale netwerken een oproep gelanceerd om hem terug te vinden. ,,We hebben sinds 26 augustus niets meer van mijn broer gehoord”, schrijft Elodie. Volgens de vrouw nam hij geregeld contact met zijn familieleden op. ,,Vermoedelijk vertrok hij tien dagen geleden via route 37, naar Alaska’’, schrijft zijn zus op sociale media. Twee dagen later, op 28 augustus, vond een wandelaar de kajak en kleren van Romain. Maar van de twintiger geen spoor.

De lokale politie werd op de hoogte gebracht waarna ook de huurauto van Romain gelokaliseerd kon worden. Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is inmiddels op de hoogte en zegt de situatie op de voet te volgen. Toch hoopt Elodie dat haar oproep op sociale media het onderzoek zal versnellen.

Dichtbij wilde dieren

Romain is een natuurliefhebber, een landschapskunstenaar, iemand die graag dichtbij de wilde dieren leeft, zo omschrijft hij zichzelf op een reisforum. De twintiger besloot in december 2018 om er in zijn eentje op uit te trekken. Via een solo-expeditie wilde hij Canada en Alaska verkennen, met rugzak en kajak.

,,De natuur, boeken, muziek en rust: dat is mijn idee van geluk’’, schreef hij een tijdje geleden nog op zijn reisforum. Romain was volgens zijn zus verknocht aan Brits-Columbia: ,,Het is een bosrijk gebied waar je wolven, lynxen en beren kan tegenkomen. Dat vindt hij fantastisch.’’

