Belgische politie vindt onthoofd lichaam bij verkeerscontrole

Een politiepatrouille hield rond twee uur 's nachts een auto tegen met drie inzittenden die zich verdacht gedroegen. Tijdens de controle werd in de kofferbak de lugubere ontdekking gedaan. De inzittenden gaven een warrige uitleg en zijn aangehouden. Op een camping in de buurt hield de politie nog een vierde verdachte aan. In zijn caravan vonden agenten grote hoeveelheden bloed.



De politie bevestigt dat er een gerechtelijk onderzoek is gestart. ,,Voorlopig kan er geen verdere informatie over de omstandigheden of over mogelijke verdachten vrijgegeven worden”, aldus het parket. De auto wordt momenteel onderzocht.