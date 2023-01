Belgische premier wil speciaal havenkorps in strijd tegen drugscriminelen

Vader vindt dochtertje (3) dood terug in wasmachine in Parijse flat

Een peutermeisje van drie jaar oud is gisteravond rond 22.30 uur door haar vader dood aangetroffen in een wasmachine in een appartement in Parijs. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie van Parijs heeft een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak.

13 januari