Belgische snowboarder (48) komt om bij lawine in Alpen

Sneeuw en lawinege­vaar houden skiërs ook vandaag aan de kant

6 december Hevige sneeuwval zorgt ervoor dat de wereldbekerwedstrijden voor de alpineskiërs ook vandaag niet doorgaan. In Sankt Moritz werd net als gisteren de super-G voor de vrouwen geschrapt. Het sneeuwt zo hard, dat er grote kans is op lawines. Het Zwitserse skigebied is daarom uit voorzorg afgesloten.