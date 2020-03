Belgische verpleegster (30) overlijdt nadat coronavirus toeslaat op hart: ‘Isaura was kerngezond’

Een 30-jarige verpleegster uit België is donderdag in het ziekenhuis overleden nadat ze besmet was geraakt met het coronavirus. De ziekte sloeg over op haar hart en dat werd haar fataal. ,,Ze was sportief, deed aan crossfit. We kunnen het niet begrijpen", vertellen haar ouders. Isaura Castermans is naar verluidt het jongste slachtoffer van België dat aan het virus bezweken is.

De Belgische die recent naar Genk verhuisde werd dinsdag ziek. Het begon met een verkoudheid, maar al snel kreeg Isaura ademhalingsproblemen. Toen de crisis in België uitbrak, bleef ze zelf heel positief en reageerde ze nog dat het om natuurlijke selectie ging. ,,Als ik het moet krijgen, is dat maar zo. Ik ben niet bang om te sterven', had ze gezegd volgens haar ouders.

Maar niemand die durfde denken dat het virus zo ongemeen hard zou toeslaan. Haar toestand verergerde woensdag en het virus sloeg op haar hart. Ze kreeg enkele aanvallen en haar vriend probeerde haar nog te reanimeren. ,,We zagen haar nog afgevoerd worden op een brancard”, zeggen haar ouders. ,,Aan haar kleur merkten we dat het niet goed was." Eergisteren overleed ze in het ziekenhuis.

Kerngezond

Haar vriend zit er helemaal doorheen. En haar ouders kunnen het vooral niet bevatten. ,,Ze heeft nooit longproblemen gehad, en was kerngezond. Ze was sportief, deed aan crossfit, was heel optimistisch en beeldschoon. Het is onwezenlijk. In het ziekenhuis bevestigden ze ons dat ze 100 procent zeker corona had en dat het haar hart had aangetast.”

Waar ze het virus heeft opgelopen weten ze niet. ,,Ze werkte in een Genks Woonzorgcentrum maar daar zou alsnog niemand besmet zijn. We hebben geen idee. Isaura had een hart voor oudere mensen en werkte met veel plezier. Onze eigen harten zijn nu heel dof geworden. We hopen dat mensen nog meer respect krijgen voor zorgverleners."

De uitvaart zal volgende week plaatsvinden, normaal gezien in Zutendaal.