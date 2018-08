Belgische zoekt Nederlands gezin dat man hielp vlak voor dodelijke aanrijding

De 49-jarige Kris Jacops was donderdagochtend vroeg uit Putte vertrokken om een werf in Wallonië te bezoeken. ,,Nieuwe projecten ging hij altijd zelf bekijken om een schatting te maken”, zegt zijn vrouw Ilse Pauwels (39).



Onderweg kreeg Kris een ongeluk op de E411 in Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain). ,,Hij is op een brug tegen de berm gereden”, zegt Ilse. ,,Zijn wagen werd tussen de struiken geslingerd. Daar is hij uitgestapt en was nog oké.”



Enkele ogenblikken later werd de veertiger echter gegrepen door een vrachtwagen. De Antwerpenaar overleed ter plaatse, ondanks reanimatiepogingen van de hulpdiensten.



Hoe het komt dat Kris botste en waarom de vrachtwagenbestuurder Kris aanreed, wordt nog onderzocht. De politie sluit niet uit dat het om een wanhoopsdaad ging. Zijn echtgenote Ilse gelooft daar niet in: ,,Dat zou hij ons nooit aandoen”, zegt ze. ,,Kris zat meer in met zijn gezin dan met zichzelf.”