Beloning van 100.000 dollar voor gouden tip die leidt tot vrijlating ‘Netflix-held’ Steven Avery

Het team dat de tot levenslang veroordeelde Amerikaanse autosloper Steven Avery (57) - de hoofdpersoon in de Netflix-hitserie Making a Murderer - al sinds 2007 probeert vrij te krijgen, heeft een beloning van 100.000 dollar (ruim 90.000 euro) in het vooruitzicht gesteld voor een gouden tip doe kan leiden tot zijn vrijlating. Dat heeft powerjuriste Kathleen Zellner, die Avery bijstaat, bekendgemaakt.

Steven Avery werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating, wegens de moord op de jonge fotografe Teresa Halbach. Halbach was door Avery ingehuurd om foto's te maken van auto's op zijn terrein. De zaak werd in 2016 heropend, na alle aandacht in de Netflixreeks . Sindsdien wordt Avery bijgestaan door Kathleen Zellner (62) die meent dat de man niets of niemand heeft misdaan. De fotografe zou zijn vermoord door Avery en zijn zwakbegaafde neefje Brendan Dassey (29).

In het tweede seizoen van Making a Muderer staat vooral de zoektocht van Zellner naar gerechtigheid centraal. Zij en haar team deden eerdere onderzoeken van de recherche en politie nog eens dunnetjes over en kwamen tot de conclusie dat met bewijsmateriaal is gesjoemeld en dat het rechtssysteem in de Verenigde Staten in deze strafzaak fout op fout stapelde. Herhaaldelijke verzoeken van Zellner, die in de hele wereld een ‘bijterige pitbull’ wordt genoemd vanwege haar vasthoudendheid, voor hoger beroep werden steeds afgewezen. De topadvocate maakte deze week echter bekend dat justitie zich op 10 november toch weer over de spraakmakende Avery-zaak zal buigen.

Volgens Zellner is de beloning van 100.000 dollar in het vooruitzicht gesteld door een anonieme particulier die net als zijn geloofd in de onschuld van Avery. Doel van de gouden tip is om te achterhalen wie Teresa dan wel van het leven beroofde. Tijdens haar florissante carrière slaagde Zellner, die met een team juristen opereert vanuit een chique kantoor in Chicago, erin om maar liefst negentien onterecht veroordeelde Amerikanen, die jarenlang achter de tralies zaten, uit de cel te krijgen. De vrijgelaten delinquenten incasseerden tientallen miljoenen dollars schadevergoeding, waarvan een aanzienlijk deel in de kas van Zellner vloeide.

Tactiek

En dat is haar tactiek; in potentie onschuldige gevangenen pro deo (kosteloos) bijstaan, ze met nieuwe bewijzen en op ingenieuze wijze vrijpleiten en vervolgens een riant salaris opstrijken. Volgens Amerikaanse media verdient ze ruimschoots meer dan 99 procent van de advocaten in de VS en is de hoogbegaafde Zellner inmiddels multimiljonair.

De altijd drukke Zellner nam de zaak Avery begin 2016 aan. En hoe! Ze besloot de complete rechtsgang, die leidde tot de volgens haar onterechte veroordeling van Avery, tot het allerkleinste graatje te fileren. En stond toe dat de makers van Making a Murderer haar slinkse stappen en juridisch speurwerk - zoals het opnieuw laten analyseren van dna-materiaal, botresten en computer- en telefoongegevens - mochten filmen. Haar woeste en lacherige reacties op de onvoorspelbare wendingen in de rechtsgang zijn nu al legendarisch. Bij een zoveelste tegenvaller houdt ze als doordouwer haar rug recht. En benadrukt streng: ,,Het domste wat mensen kunnen doen, is mij inschakelen als ze schuldig zijn. Want ik kom er toch wel achter.” En over waarom ze met Avery in zee ging: ,,Ik geloof heilig in zijn onschuld.”

‘Helden’

Zellner rust niet totdat ze Avery weer kan herenigen met zijn inmiddels bejaarde ouders die hun zoon al zo lang hebben moeten missen. Niet alleen zit de autosloper als sinds 2005 (het jaar van zijn arrestatie, red.) in de cel voor de moord op Theresa Halbach, daarvoor bracht hij ook al eens 18 jaar in de gevangenis voor een aanranding en moord op Penny Ann Beernsten in 1985. Hij werd in 2003 vrijgesproken omdat aanvullend dna-onderzoek aantoonde dat een zedendelinquent verantwoordelijk was voor die brute daad.