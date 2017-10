'Beloning van 250.000 euro voor gouden tip naar Bende van Nijvel ligt nog klaar'

10 miljoen Belgische frank

De premie is uitgeloofd door Delhaize na een reeks overvallen op het warenhuis in de jaren ’80. ,,Dat was vroeger 10 miljoen Belgische frank en die som staat nog altijd open”, zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. ,,Meer dan 30 jaar heeft de directie van Delhaize die som ter beschikking gesteld voor de gouden tip die leidt naar de doorbraak in het dossier van de Bende van Nijvel. Delhaize, de klanten en het personeel zijn zwaar getroffen door de aanslagen die toen zijn gebeurd.”

,,Op dit moment kijken we uiteraard naar het gerecht, dat het dossier behandelt. Zij moeten bepalen of er een gouden tip is of een doorbraak is in dit dossier. Het is nu nog te vroeg om daarover te oordelen. We wachten het onderzoek af en we hopen uiteraard op een doorbraak, omdat het een traumatische gebeurtenis was voor iedereen die er van nabij of veraf bij betrokken geweest is.”