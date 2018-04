Bemanningslid Gronings schip terecht na aanval piraten

Veiligheid

De FWN Rapide was op weg van Takoradi in Ghana naar Port Harcourt in Nigeria toen de zeerovers aanvielen. Via de autoriteiten in de regio hoopt de Groningse rederij ForestWave meer informatie over de gekidnapte werknemers te achterhalen. ,,Hun veiligheid en spoedige terugkeer blijft onze belangrijkste prioriteit'', aldus de rederij.



ForestWave heeft enkele tientallen schepen in de vaart, maar had nog nooit te maken met een gijzeling of kaping. ,,We weten wel dat het aantal incidenten in die wateren stijgt. Hoe de kaping in zijn werk ging, weten we nog niet. We hebben maar heel kort contact gehad met de twee achtergebleven bemanningsleden.''