Bende smokkelde 700 migranten naar Oostenrijk en verdiende daarmee 2,5 miljoen euro

De Oostenrijke politie startte vorige maand een onderzoek naar de mensensmokkelbende. De verdachten smokkelden de migranten vanaf de Servisch-Hongaarse grens via Slowakije en Tsjechië naar het noordoosten van Oostenrijk. De vluchtelingen werden in de buurt van de hoofdstad Wenen afgezet.

De migranten moesten 4000 tot 5000 euro per persoon betalen voor de reis. Ze wilden doorreizen naar Duitsland, met de trein of met familieleden die hen daar zouden ophalen. Ze werden soms met twaalf rot vijftien personen tegelijk in auto's en bestelbusjes gestopt, waarbij de achterbanken waren verwijderd. De politie heeft in totaal veertien voertuigen in beslag genomen.

De vermeende mensensmokkelaars komen uit Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Die werden in hun thuisland geworven via advertenties op sociale media, voor een baan als chauffeur tegen een ‘salaris’ van 2000 tot 3000 euro per maand.

De meeste verdachten werden medio november aangehouden bij controles van verdachte voertuigen en in een hotel in Wenen, aldus de politie. Ze probeerden allemaal tevergeefs te vluchten.

Grote actie in Europa

Deze maand zijn bij een grote actie tegen mensensmokkel in 29 Europese landen al 212 verdachten gearresteerd. De operatie heeft 89 andere namen aan het licht gebracht en heeft geleid tot 327 vervolgonderzoeken.

Ook Nederland deed mee aan de door Oostenrijk en Roemenië geleide actie, meldt de Europese politiedienst Europol. Daarbij waren tussen 8 en 12 november 14.000 agenten en andere wetshandhavers in de weer op wegen en vliegvelden.

Bijna 150.000 personen en ruim 90.000 voertuigen zijn gecontroleerd. Er werden vervalste rijbewijzen, wapens en harddrugs in beslag genomen. De actie was ook gericht op risicolocaties als cafés, bordelen, nachtclubs, nagelsalons, massagestudio’s en stripclubs.

Het doel was het tegengaan van mensensmokkel en was gericht op seksuele uitbuiting, gedwongen criminaliteit en bedelbendes. De arrestanten zouden schuldig zijn aan onder meer mensensmokkel, witwassen en fraude. In totaal zijn 593 volwassenen en 57 minderjarigen uit vier continenten aangemerkt als mogelijk slachtoffer van smokkel.

