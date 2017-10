Bende van Nijvel: jongeren vinden wapens en munitie in kanaal

In het kanaal Brussel-Charleroi zijn in twee metalen kisten met het opschrift 'Rijkswacht' twee vuurwapens en duizend stuks munitie gevonden. De Belgische justitie gaat onderzoeken of die van de Bende van Nijvel waren. Ook gaan duikers op zoek naar materiaal in het kanaal.

Over wie de voorwerpen precies heeft ontdekt, wilde de Luikse procureur-generaal Christian de Valkeneer niets kwijt. Hij zei wel dat de voorwerpen al “enige tijd geleden” werden gevonden en benadrukte dat de nieuwe elementen “interessant zouden kunnen zijn”. Volgens VRT Nieuws werd de vondst dit voorjaar gedaan ,,door drie jongeren''. Zij droegen de dozen over aan justitie nadat ze een tv-programma over de bende hadden gezien.

In een van de twee metalen kisten met opschrift ‘Rijkswacht-Gendarmerie’ zat een duizendtal kogels, in de andere een revolver en een riot gun, zo maakte De Valkeneer vandaag bekend tijdens een persconferentie over de vondst. De speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel vermoeden dat het gaat om munitie en wapens uit de jaren 80. ,,Maar voorlopig is het te vroeg om te besluiten of de voorwerpen nuttig zijn voor het onderzoek of niet”, aldus de procureur-generaal.

Volledig scherm De Luikse procureur-generaal Christian de Valkeneer (r) met aan zijn zijde collega Ignacio de la Serna van het parket-generaal van Bergen tijdens de persconferentie over de gevonden wapens en munitie. © BELGA

'Nog twee riotguns zoek'

De metalen kisten werden gevonden in het kanaal Brussel-Charleroi op zo’n anderhalve kilometer van de plaats waar in 1985 en 1986 al werd gezocht. Toen kwamen een kogelwerend vest (gestolen uit een zeilmakerij in Temse in 1983) en een van een politieagent gestolen pistool en munitie boven water.

,,Van de wapens die gelinkt worden aan de Bende van Nijvel missen we nog altijd twee riot-guns die zowel bij de eerste vlaag als bij de tweede vlaag gebruikt werden, en een aantal wapens die bij wapenhandelaar Dekaise werden gestolen”, aldus nog de procureur-generaal.

Onderzoeksdaden

De gevonden wapens en munitie zullen volgens hem verder geanalyseerd worden. Op de vindplaats gaan onderzoeksdaden uitgevoerd worden, zo zei hij. Die onderzoeksdaden lieten niet lang op zich wachten want nog tijdens de persconferentie begon de civiele bescherming aan de zoektocht in het kanaal Brussel-Charleroi.

De Valkeneer wenste nog uitdrukkelijk de drie jongeren te bedanken om de spullen bij de speurders aan te geven. “Dat vraagt moed”, aldus de procureur-generaal. Verder riep hij de bevolking opnieuw op alle mogelijke interessante informatie te melden.

Kanaal Brussel-Charleroi

De procureur-generaal ontkende dat duikers vandaag onderzoek hebben uitgevoerd in het kanaal Brussel-Charleroi. Het parket van Bergen had dat eerder op de dag nochtans bevestigd. Duikers zullen de komende dagen in het kanaal ter hoogte van Ronquières wellicht verdere onderzoeksdaden verrichten. Op dezelfde plek werd in 2010 en in 1986 ook gezocht naar bewijsstukken. Laatstgenoemde zoekactie leverde toen een kogelwerend vest (gestolen uit een zeilmakerij in Temse in 1983), een pistool dat van een politieagent werd gestolen en munitie op.

Het vermoeden bestond dat leden van de Bende van Nijvel de voorwerpen na hun laatste overval op 9 november 1985 er in het water hadden gegooid. Onderzoek van deze bewijsstukken in 2009 wees uit dat dit niet noodzakelijk het geval was. Deze vondst en gang van zaken waren aanleiding om te spreken van manipulaties van het onderzoek naar de Bende.

28 doden