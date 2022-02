Bendegeweld in Mexico zwelt aan: in korte tijd zestien lichamen gevonden

video/update Witte Huis noemt dood nieuwe IS-leider ‘mijlpaal’, Joe Biden: ‘Zelfmoord is laffe daad’

De dood van de nieuwe leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS), Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, is een ‘mijlpaal’, meldt het Witte Huis donderdag. Terroristenleider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi blies zichzelf op tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Dat gebeurde nadat hij zijn familieleden als een ‘beschermend schild’ had gebruikt.

4 februari