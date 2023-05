Benjamin was de allerlaatste Tasmaanse buidelwolf

Met video Charles en Camilla stralen met (klein)kinderen bij balkonscè­ne na kroning in Londen

De Britse koning Charles is zaterdag in Londen officieel gekroond tot koning Charles III. Onder belangstelling van miljarden kijkers via de media en honderdduizenden mensen ter plaatse kregen hij en Camilla de kroon op in Westminster Abbey. Van de vroege vogels langs de route tot de opvallendste outfits, de aanwezigheid van prins Harry en de balkonscène: herbeleef de dag in ons liveblog.