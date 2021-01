Benny (34) door vriend in coma geslagen tijdens huwelijksfeest: ‘Leven totaal veranderd’

Natuurbe­scher­mers geschokt na vondst zeekoe met ‘Trump’ op de rug geschreven

12 januari Natuurbeschermers in de Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart nadat er foto’s zijn opgedoken van een lamantijn, een soort zeekoe, met het woord ‘Trump’ op zijn rug geschreven. Het beest, een bedreigde diersoort, werd in een rivier in Florida aangetroffen.