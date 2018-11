Benzineprotest Frankrijk: ondanks ruim 400 gewonden opnieuw acties

De protesten zijn niet georganiseerd door vakbonden, zoals meestal het geval is in Frankrijk, maar door gewone Fransen. Zij betogen in fluor gele hesjes, reden waarom de betogers worden aangeduid als ‘gillets jaunes’.

‘Onaanvaardbaar’

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner voerden gisteren en vannacht 287.710 demonstranten actie op meer dan 2034 locaties in het hele land. De acties veranderden in de loop van de avond van karakter waardoor in sommige Franse steden onlusten uitbraken. ,,Afgelopen nacht was hectisch. (...) Er was agressie, er waren gevechten tussen de gillets jaunes en zelfs steekpartijen. Er was op sommige plaatsen veel alcohol in het spel en dat leidde ertoe dat dit idiote gedrag ontaardde in geweld en dat is onaanvaardbaar’’, verklaarde de bewindsman vanmorgen.