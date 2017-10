Bergbeklimmer overleeft lawine, maar verkiest de dood uit liefde voor vriendin

Een van Amerika's bekendste bergbeklimmers heeft zelfmoord gepleegd nadat zijn vriendin om het leven was gekomen bij een lawine. Hayden Kennedy (27) overleefde zaterdag de sneeuwtsunami in de staat Montana, maar kon niet leven zonder Inge Perkins (23).

De lawine verraste de twee terwijl ze aan het skiën waren op de noordhelling van de 3.414 meter hoge Imp Peak in het zuidwesten van Montana. Perkins werd volledig begraven onder de sneeuw, Kennedy gedeeltelijk. Hij wist zichzelf te bevrijden, begon als een gek te zoeken naar zijn vriendin, maar kon haar niet vinden. Ze stierf de witte dood, zo meldt het Amerikaanse klimmagazine Climbing.

Briefje

Overmand door verdriet en zonder de hulpdiensten te bellen, keerde de vermaarde bergbeklimmer terug naar Bozeman, de stad waar hij samenwoonde met zijn vriendin. Na op een briefje de locatie van het drama te hebben geschreven, benam hij zichzelf van het leven.

Kennedy's vader bevestigde de zelfmoord gisteren op Facebook, zo meldt het klimtijdschrift waarvan hij jarenlang hoofdredacteur was. ,,Hayden overleefde de lawine, maar niet het ondraaglijke verlies van zijn partner", schreef Michael Kennedy. ,,Hij besloot zijn leven te beëindigen. Zijn moeder en ik respecteren zijn besluit met pijn in het hart."

Volledig scherm De lawine had plaats bij de Imp Peak (3.414 meter) in het zuidwesten van Montana. © Gallatin National Forest Avalanche Center

Noodbaken

Het stoffelijk overschot van Inge Perkins werd maandag geborgen in het door Kennedy aangegeven gebied. Volgens de directeur van het Gallatin National Forest Lawinecentrum in Bozeman beschreef de bergbeklimmer de locatie nauwkeurig. ,,De aanwijzingen om zijn vriendin te vinden waren bijzonder duidelijk”, zegt Doug Chabot. Inge Perkins had volgens hem een noodbaken bij zich, maar dat zat uitgeschakeld in haar rugzak.

De lawine was naar zijn zeggen relatief klein. ,,Zo'n 45 meter breed en 91 meter lang. De kroon was op sommige plekken slechts 30 tot 60 centimeter diep. Maar de sneeuwmassa kwam met een enorme klap naar beneden. We hadden in september zware stormen die gepaard gingen met sneeuwval die 90 tot 120 centimeter verse sneeuw opleverde. Begin oktober kwam daar nog eens 30 centimeter bij. Door de sterke wind hoopte de sneeuw op sommige plaatsen flink op."

Pijnlijke realiteit

Hayden Kennedy schreef eind september op de Amerikaanse klimsite Evening Sends nog over het verlies van vrienden in de bergen. ,,De afgelopen jaren heb ik te veel vrienden de bergen in zien trekken zonder terug te keren. Dat heeft me iets pijnlijks doen realiseren. Het zijn niet alleen de memorabele bergtoppen en de meest uitdagende klimsecties die vervagen. Vrienden en klimpartners ook. Dat is de pijnlijke realiteit van onze sport. En ik weet niet wat ik ervan moet denken. Klimmen is een prachtig cadeau of een vloek."

De bergbeklimmer mijmerde in zijn tekst over het verlies van twee van de drie vrienden met wie hij een paar jaar geleden de 'Local Progression' beklom op El Gigante in Mexico. Een van hen verdween vorig jaar tijdens de beklimming van een afgelegen bergpiek in het noorden van Pakistan, de ander kwam in 2015 om het leven in Nepal.

Paplepel

Hayden Kennedy kreeg het bergbeklimmen met de paplepel ingegoten van zijn ouders, twee bekende klimmers. Hij maakte op zijn 13de zijn eerste meerpuntsroute op de 2.029 meter hoge Castleton Tower in Utah. De Amerikaan volgde een opleiding tot ambulancemedewerker, maar specialiseerde zich in het klimmen. Hij kreeg in 2012 internationale erkenning in de klimmersgemeenschap nadat hij in Pakistan via twee nieuwe routes de befaamde K7 (6.934 meter) had beklommen en daarna Baintha Brakk (7.285 meter).

Inge Perkins, een semiprofessionele atlete, ontdekte de bergen eveneens via haar ouders, won verschillende ski- en klimwedstrijden en studeerde aan de universiteit van Bozeman.