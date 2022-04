Berlijn komt eindelijk over de brug met zware artillerie

‘Waarvoor bent u bang, meneer Scholz?’ De cover van het Duitse weekblad Der Spiegel is deze week veelzeggend. De halfslachtige poging om Oekraïne militair te ondersteunen heeft bondskanselier Olaf Scholz (SPD), net als de behoedzame Ruslandpolitiek van zijn partij, steeds verder in het nauw gebracht.

Voorzichtige omgang met Poetin brengt Merkel & co in diskrediet

Vanwaar al die terughoudendheid, vragen veel Duitsers zich af. In het interview met Der Spiegel lucht Scholz zijn hart: ‘Er mag geen kernoorlog komen.’ Het sturen van zware wapens naar Oekraïne werkt volgens hem als een rode lap op een stier. Maar experts in Duitsland wuiven de argumenten weg dat Rusland als tegenzet daadwerkelijk kernwapens zal inzetten.

Motie tot wapenleveringen

Een aankondiging van deze moties was voldoende. De Duitse sociaaldemocraten gaan overstag: Duitsland gaat vijftig luchtafweertanks, van het type Gepard, ter beschikking stellen aan Oekraïne, deelde defensieminister Christine Lambrecht (SPD) dinsdag mee na een crisisoverleg op de Navo-vliegbasis van de Amerikanen in het Duitse gehucht Ramstein. Daar kwamen de ministers van defensie van de Navo-leden bijeen op instigatie van de Verenigde Staten.

Opknappen voor export

Een update van het radarsysteem is noodzakelijk, want de Duitse krijgsmacht haalde de tanks al tien jaar geleden uit zijn arsenaal. In de jaren 70 verkocht Duitsland de indertijd gloednieuwe pantservoertuigen aan Nederland en België. Tegenwoordig maakt in Europa alleen Roemenië er nog gebruik van. Minister Lambrecht verklaarde dinsdag eveneens Oekraïense soldaten te willen trainen hoe om te gaan met de Duitse tanks.