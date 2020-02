Bernie Sanders heeft wind in de zeilen, duel met Bloomberg waarschijnlijk

Coronavirus LIVE | ‘Nederlands’ cruise­schip Westerdam mag naar Cambodja, passagiers komende dagen naar huis

15:44 Holland-America Line meldt dat cruiseschip Westerdam mag aanleggen in Cambodja. Na dagen van onzekerheid komt daarmee morgen een eind aan de omzwerving van de boot. En 91 Nederlandse opvarenden. Van besmetting aan boord lijkt geen sprake te zijn. Covid-19 is volgens het hoofd de WHO echter een ‘ernstige bedreiging voor de wereld’. Het sterftecijfer is opgelopen tot 1116. Ook vandaag houden we je op de hoogte via een live-blog. De afgelopen dagen lees je hier terug.