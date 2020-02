Bernie Sanders na overwinning: ‘Dit is begin van het einde voor Donald Trump’

videoBernie Sanders heeft nipt de tweede voorverkiezing in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Pete Buttigieg zat hem op de hielen in New Hampshire, Joe Biden zakte verder door het ijs.

Sanders krijgt 26 procent van de stemmen van Democratische kiezers. In Manchester, de hoofdstad van het staatje in het noordoosten van de VS, viert hij zijn overwinning in een gymzaal van de lokale universiteit met aanhangers en bijna evenveel journalisten. ,,Deze overwinning is het begin van het einde voor Donald Trump,” spreekt Sanders, omringd door zijn familie en een zee van bordjes met zijn voornaam. Hij wordt toegejuicht door uitgelaten aanhangers. ‘We zijn niet te stoppen!’, scanderen ze al vroeg op de avond door de gymzaal.

Maar er is één man die toch dichtbij komt: Pete Buttigieg zit Sanders met ruim 24 procent van de stemmen op de hielen. Dat is een opvallend goede score voor de 38-jarige ex-burgemeester uit Indiana. New Hampshire wordt beschouwd als Bernie-land. Sanders komt uit buurstaat Vermont en won hier vier jaar geleden nog met grote overmacht van Hillary Clinton.

Nieuwkomer

Senator Amy Klobuchar wordt de verrassende nummer drie. Zij scoort beter dan verwacht na een goed optreden in een tv-debat, waarin ze onder meer Buttigieg aanviel. Een nieuwkomer in het Witte Huis, dat bracht vier jaar geleden weinig goeds, merkte ze scherp op. Bijna de helft van de kiezers in New Hampshire wist tot het laatste moment niet op wie ze moesten stemmen, blijkt uit exitpolls, en veel van deze mensen kozen voor Klobuchar. Of ze ook daadwerkelijk kans maakt op de nominatie, is maar de vraag. Vooral onder zwarte Amerikanen, een belangrijke steunpilaar van de Democratische partij, heeft ze tot op heden minieme steun.

De twee kandidaten die lang de meest voor de liggende winnaars leken, senator Elizabeth Warren en voormalig vice-president Joe Biden, zijn compleet weggezakt. Ze komen niet verder dan respectievelijk een vierde en vijfde plaats. Joe Biden verliet New Hampshire zelfs voortijdig en kwam niet naar zijn eigen verkiezingsavond. In plaats daarvan vertrok hij naar South Carolina, waar hij op papier betere kansen heeft vanwege de steun van zwarte kiezers.

Race

De verkiezingsrace is nog lang, en kan er volgende maand weer heel anders uitzien als de schatrijke ex-burgemeester van New York Mike Bloomberg echt mee gaat doen. Maar Bernie Sanders wordt met zijn tweede overwinning in een kleine staat een serieuze kanshebber op de functie van presidentskandidaat. Daar is lang niet iedereen in de Democratische partij blij mee. Sanders is bepaald geen loyale partijman - in de Senaat is hij partijloos. Veel gematigde kiezers en partijvertegenwoordigers vinden zijn plannen voor onder meer overheidszorg voor iedereen te radicaal.

,,Ik ben bang dat sommige mensen hem snel afschrijven omdat hij zich democratisch socialist noemt,” zegt Nancy Skarmeas (55), een van de fans die de winst met hem mee komen vieren. ,,Maar kijk naar Zweden. Socialisme is niet het kwaad.” Haar dochter Fiona (19) hoopt dat Amerikanen bereid zijn zich erin te verdiepen. ,,Als mensen goed naar zijn plannen zouden kijken zullen ze zien dat er niets is om bang voor te zijn.”

Voorverkiezingen

Vier jaar geleden won Bernie Sanders de voorverkiezingen in New Hampshire nog met zestig procent van de stemmen. Hij nam het toen op tegen Hillary Clinton. Dat nu veel meer kandidaten in de race zijn, is een van de redenen dat zijn overmacht niet zo groot is. En dat kan betekenen dat hij het later, als andere deelnemers opgeven en hun kiezers zich verenigen, moeilijker gaat krijgen. De Democraten die weinig voelen voor de revolutie die hij predikt, verdelen hun stemmen nu nog over een handvol kandidaten.

Maar dat is precies hoe de huidige president Donald Trump vier jaar geleden onverwacht de kandidatuur bij de Republikeinen kon winnen: de weerstand tegen hem was verdeeld. Mike Corriveau heeft er met die geschiedenis in gedachten vertrouwen in, zegt de vijftiger op de tribune van de sportzaal waar Sanders zijn aanhangers bedankt. ,,Het establishment moet weinig van hem hebben, maar als genoeg mensen op hem stemmen kunnen ze niet om hem heen. Het volk gaat de partij dwingen.”

