Bernie Sanders stopt nog niet, wil debat aan met Biden

,,Donald Trump móet verslagen worden en ik zal daar alles aan doen.” Met die woorden begon Sanders vanavond zijn persconferentie te Burlington in thuisstaat Vermont. De presidentskandidaat gaf daar een campagne-update na zijn nieuwe nederlaag tegen voormalig vice-president Joe Biden. In een herhaling van Super Tuesday zegevierde Biden tijdens voorverkiezingen ruim in Idaho, Mississippi, Missouri en het belangrijke Michigan. Slechts het kleine North Dakato ging naar Sanders, terwijl de linkse senator in Washington nipt voor ligt op zijn rivaal.

Sanders erkent dat hij er niet goed voor staat. ,,Gisteren was overduidelijk geen goede dag voor onze campagne.” De voormalige vicepresident heeft nadat democratische rivalen als miljardair Michael Bloomberg uit de race stapten, ineens de wind vol mee. Tegelijk stelt hij de stem van jongere democratische kiezer binnen te halen, terwijl ‘Biden het vooral bij oude mensen goed doet’. ,,Het is echter duidelijk dat we het in verkiesbaarheid lijken te verliezen. Overal hoor ik: Bernie, ik ben het met je eens, ik sta achter je voorstellen, maar ik denk dat Joe Biden meer kans maakt om verkozen te worden.”

Debat

Desalniettemin vindt Sanders het te vroeg om te stoppen, hij wil eerst het debat met Joe Biden aan. Zondag staan de twee in Phoenix voor het eerst één tegen één in de arena. De 79-jarige senator voert de druk alvast flink op. In ruil voor opgave eist hij dat Biden een groot deel van zijn agenda overneemt. Hij noemt onder meer de grote inkomensongelijkheid in Amerika, de peperdure gezondheidszorg, de torenhoge collegegelden, het gevangenissysteem.

Daarna adresseerde hij Biden rechtstreeks: ,,Joe, wat ga je doen voor de half miljoen Amerikanen die bijna bankroet zijn vanwege torenhoge medische kosten? Joe, wat doe je aan de absurditeit dat gezondheidszorg hier geen mensenrecht is? Joe, hoe maak je het onmogelijk dat studenten nog langer torenhoge studieschulden maken? Joe, hoe kan het dat hier meer mensen in de cel zitten dan in communistisch China dat vier keer zoveel inwoners telt?”

Wat helpt is dat Sanders over een riant gevulde campagnekas beschikt. Alleen in februari haalde hij al 46 miljoen dollar binnen van supporters. Hij kan zolang hij wil in de race blijven. Desalniettemin lijkt hij in een steeds moeilijkere positie te verkeren. Zijn campagneteam hoopt echter dat Sanders kandidatuur te reanimeren door Illinois met miljoenenstad Chicago kan binnenhalen. Ook in Wisconsin en Puerto Rico zouden zijn kansen goed moeten zijn.

