Bernie Sanders stopt nog niet, wil debat aan met Biden

De linkse senator Bernie Sanders stapt na nederlagen in de voorverkiezingen naar eigen zeggen niet uit de race om presidentskandidaat voor de Democratische Partij te worden. Hij begrijpt dat er veel Democraten zijn die denken dat Joe Biden straks meer kans maakt tegen de Republikeinse president Donald Trump, maar dat is volgens Sanders niet zo.

Bernie Sanders weigert na zijn nieuwe nederlaag tegen Joe Biden de handdoek al in de ring te gooien. In een campagneupdate erkende de 79-jarige democratische kandidaat vanavond dat zijn kansen slinken en hint hij voorzichtig op stoppen.

,,Donald Trump móet verslagen worden en ik zal daar alles aan doen.” Met die woorden begon Sanders vanavond zijn persmeeting te Burlington in thuisstaat Vermont. De presidentskandidaat besprak daar zijn nieuwe nederlaag tegen voormalig vice-president Joe Biden. In een herhaling van Super Tuesday zegevierde Biden tijdens voorverkiezingen in Idaho, Mississippi, Missouri en het belangrijke Michigan. Slechts het kleine North Dakato ging naar Sanders, terwijl de linkse senator in Washington nipt voor ligt op zijn rivaal.

Sanders erkent dat hij er niet goed voor staat. ,,Gisteren was overduidelijk geen goede dag voor onze campagne.” De voormalige vicepresident heeft nadat kandidaten als miljardair Michael Bloomberg uit de race stapten, ineens de wind vol mee. Tegelijk stelde hij de stem van jongere democratische kiezer te winnen, terwijl ‘Biden het vooral bij oude mensen goed doet’. ,,Het is echter duidelijk dat we in verkiesbaarheid verliezen. Overal hoor ik: Bernie, ik ben het met je eens, ik sta achter je voorstellen, maar ik denk dat Joe Biden meer kans maakt om verkozen te worden.”

Debat

Desalniettemin vindt Sanders het te vroeg om te stoppen, hij wil eerst het debat met Joe Biden aan. Zondag staan de twee in Phoenix voor het eerst één tegen één in de arena. De 79-jarige senator voert de druk alvast flink op. In ruil voor opgave eist hij dat Biden een groot deel van zijn agenda overneemt. Hij noemt onder meer de grote inkomensongelijkheid in Amerika, de peperdure gezondheidszorg, de torenhoge collegegelden, het gevangenissysteem.