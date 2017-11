'Beroemde' olifant verplettert eigenaar met slurf

Een 'beroemde' olifant heeft zijn eigenaar verpletterd in een dierentuin in Thailand. De man overleefde de aanval van het dier niet. Met het incident laait de discussie over het olifantentoerisme in Thailand weer hoog op. Dat meldt The Guardian .

De vijf ton wegende olifant Ekasit, die in verschillende films en reclames heeft gespeeld, verbleef tijdelijk in de dierentuin in Chiang Mai. Gisterenochtend ging het mis. Zijn 54-jarige eigenaar had net de ketens van het dier losgemaakt, toen Ekasit een onverwachte beweging maakte zodat de man op de grond viel. De 32-jarige olifant, die in het verleden nog nooit geweld had vertoond, draaide zich direct om en viel de man aan.

De berijder die op de rug van de olifant zat kon niet voorkomen dat Ekasit zijn eigenaar vastpakte en verpletterde met zijn slurf. ,,De olifant draaide zich plotseling om en gebruikte zijn slurf om het slachtoffer te pakken'', vertelt Wuthichai Muangman, de directeur van de dierentuin. ,,Toen gebruikte hij zijn slurf om hem te pletten.''

Uitbuiting

Thailand staat bekend om het olifantentoerisme, waarbij de dieren optreden in circussen, worden gebruikt voor ritjes en verhuurd worden voor andere vormen van entertainment. Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd door de organisatie World Animal Protection is gebleken dat in Thailand twee keer zoveel olifanten worden gedwongen om in de toeristenindustrie te werken, dan in alle andere landen in Azië samen. Over het algemeen hebben de dieren te maken met 'zeer gebrekkige omstandigheden'.

Volgens Muangman hield de dierentuin in Chiang Mai geen olifantenshows, maar lieten ze toeristen de dieren eten geven.

'Geen wonder'

Dierenrechtenorganisatie Peta noemde de dood van de verzorger een tragedie, maar benadrukte dat het incident de potentiële gewelddadige gevolgen illustreert van het houden van olifanten. ,,Het is geen wonder dat sommige van deze vriendelijke dieren er op een gegeven moment genoeg van hebben dat ze worden vastgeketend in kleine verblijven die maar een fractie van de omvang hebben van hun natuurlijke omgeving'', aldus Peta in een reactie.