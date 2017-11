Berouwvolle dieven brengen snoezige pup terug naar vierjarige Maia

Vanochtend trof het gezin Sasha weer aan in de achtertuin. De politie vermoedt dat de inbrekers spijt kregen en de hond terugbrachten. ,,Na die oproep durfden we niet te hopen op een goede afloop, maar toen we vanochtend de tuin in liepen, zagen we iets bewegen in de kennel." Het was Sasha. ,,Wij denken ook dat de degene die haar meenam toch enig gevoel heeft, of bang werd en Sasha heeft teruggebracht. Eigenlijk maakt het ons ook niet uit, we zijn gewoon blij haar terug te hebben."



De staatspolitie van Victoria postte een filmpje van het emotionele weerzien van Maia en hondje Sasha. ,,Dit gezin in de Croydon Hills had een fantastisch begin van de dag toen zij hun maandag gestolen hondje terugzagen. Sasha werd bedolven onder liefde."