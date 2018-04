Beruchte Amerikaanse seriemoordenaar na 40 jaar gepakt

Joseph James DeAngelo, een voormalig politieagent, werd gisteravond gearresteerd. DeAngelo zou verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 woninginbraken tussen 1976 en 1986. Hij overviel zijn slachtoffers in hun woningen in Californië. De seriemoordenaar kreeg meerdere bijnamen, zoals 'East Area Rapist' en 'the Original Night Stalker', omdat hij actief was in meerdere gebieden. Later bleek dat alle misdrijven vermoedelijk door dezelfde persoon waren begaan. Tijdens een persconferentie, live uitgezonden bij USA Today, werd de identiteit van de verdachte prijsgegeven.

Eerste verkrachting

De eerste verkrachting was op 18 juni 1976. Het slachtoffer, Jane, lag met haar drie jaar oude zoon in bed te slapen nadat haar man naar zijn werk was gegaan. Ze werd abrupt wakker gemaakt en zag een man in de deuropening van haar slaapkamer staan. Dit was zeer waarschijnlijk DeAngelo. Hij had een masker op, een slagersmes vast en scheen met een zaklamp in haar gezicht.

De man bond Jane en haar zoontje met schoenveters om armen en benen vast aan het bed. Het zoontje werd van het bed gehaald en de man maakte de veters rond de benen van Jane los. ,,En toen wist ik waar hij voor kwam", vertelt Jane aan CNN. Jane's verkrachting zette een zoektocht in naar de man die volgens autoriteiten daarna meer verkrachtingen en moorden heeft begaan in Californië.

40 jaar onbekend