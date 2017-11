Beruchte Aziatische hoornaar gaat nooit meer weg uit België

Maar er is voor de Belgen nu dus geen ontkomen meer aan. Gisteren werd in Poperinge, bij de Franse grens, in een carport een nest ontdekt met een diameter van 50 centimeter. ,,Ze hangen dus niet steeds in hoge bomen in bossen, zoals gedacht”, klinkt het bij imkerij De Bijenvriend. ,,Doordat dit nest zo laat ontdekt werd, hebben wellicht honderden koninginnen zich verspreid in de regio. Deze exotische soort zal dus niet meer verdwijnen uit onze contreien.”