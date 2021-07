Beruchte 'date-moordenaar' (77) overleden in ziekenhuis Californië, zou geëxecuteerd worden

mogelijk 130 moordenEen Amerikaanse fotograaf die ter dood was veroordeeld voor het vermoorden van een 12-jarig meisje en vier andere vrouwen, is gisteren in het ziekenhuis overleden. Hij stierf een natuurlijk dood, stellen Amerikaanse autoriteiten in een verklaring. Het gaat om de 77-jarige Rodney James Alcala, in de Verenigde Staten bekend als de ‘Dating Game Killer’.

Met 130 mogelijke moorden op zijn naam is Rodney Alcala een van de meest actieve seriemoordenaars ooit in de Verenigde Staten. In de jaren ‘70 lokte de langharige fotograaf vele tientallen jonge vrouwen voor zijn lens. Hij liet hen schaarsgekleed of naakt en vaak in wulpse poses poseren.

Afluisteroperatie

In zijn kluis werden door de politie maar liefst 120 portretten aangetroffen van jonge vrouwen die in sexy poses gefotografeerd werden. Na de fotoshoots verdwenen ze spoorloos. Volgens de politie misbruikte de seriemoordenaar alle meisjes na de fotosessie en vermoordde ze.

De politie kwam de foto’s pas in 2010 op het spoor bij een afluisteroperatie. Zo hoorden rechercheurs Alcala tegen zijn zus zeggen: ‘Gelukkig dat ze deze foto’s nooit gevonden hebben.’ De foto’s werden vervolgens in een kluis van Alcala aangetroffen en de vondst leidde tot een heropening van de zaak.

The Dating Game

In de zomer van 1978 deed de Amerikaanse serieverkrachter mee aan The Dating Game, een Amerikaanse tv-show waarin een alleenstaande vrouw op zoek gaat naar haar droompartner. Alcala werd aan het einde van de uitzending uitgekozen, maar de vrouw kwam er later op terug, omdat ze hem een ‘griezelige’ indruk vond maken.

De uitgemergelde Rodney Alcala wachtte in Californië al vele jaren op de uitvoering van zijn doodstraf. Zo ver heeft het dus niet kunnen komen: Alcala stierf dit weekend in een ziekenhuis in de buurt van staatsgevangenis Corcoran in Californië. Over zijn overlijden zijn verder geen nadere details bekendgemaakt.

Er zitten volgens BBC ongeveer zevenhonderd gevangenen in de dodencel in Californië.

