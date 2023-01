Beruchte door Nederland gezochte mensensmokkelaar uit Eritrea aangehouden

In Nederland is de man hoofdverdachte in een onderzoek van het OM en de Koninklijke Marechaussee (KMar) naar mensenhandel. Het OM spreekt van een ‘uiterst gewelddadige criminele organisatie’ die vooral Afrikaanse migranten naar Europa smokkelt.

De Eritreeër stond internationaal gesignaleerd via Interpol. Hij zat eerder in Ethiopië vast, maar wist tijdens een zitting in zijn rechtszaak te ontsnappen. Bij verstek is hij in Ethiopië tot levenslang veroordeeld vanwege mensensmokkel in Afrika.