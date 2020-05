Beruchte Mexicaanse topcrimineel vermoord

Aréchiga-Gamboa werd in december 2013 aangehouden op Schiphol en in 2014 uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij bekende schuld aan het smokkelen van duizenden kilo's cocaïne en marihuana naar de VS. Ook gaf hij toe dat hij een rol speelde in het geweld tussen drugskartels. Hij was lid van Los Antrax, een zwaar bewapende groep huurmoordenaars van het Sinaloa-kartel.