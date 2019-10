Beruchte stroper na zes jaar opgepakt: at piemels van beren voor genezen impotentie

India slaakt een zucht van verlichting nu een van de meest gezochte en beruchtste dierenbeulen van het land is opgepakt. Na een zoektocht van zes jaar is een stroper van tijgers aangehouden die voor grote ophef zorgde wegens het afsnijden en opeten van penissen van lippenberen.

De gearresteerde man staat in India bekend als ‘Yarlen’ en was jaren voortvluchtig, nadat hij in 2014 uit de gevangenis wist te ontsnappen. De dierenbeul werd zaterdag na een lange zoektocht aangehouden. Het nieuws van zijn arrestatie wordt pas vandaag naar buiten gebracht, nu de rechter-commissaris van de rechtbank heeft besloten zijn voorlopige hechtenis te verlengen.

Impotentie

Volgens de krant Times of India heeft de verdachte bekend dat hij in de loop der jaren honderden tijgers, beren, everzwijnen en pauwen heeft gedood. Van de beren at hij de geslachtsdelen op. Yarlen zou tot een gemeenschap behoren die gelooft dat het eten van een berenpenis onder meer impotentie kan genezen. Het is niet duidelijk of de man daadwerkelijk aan de aandoening leed.

De dierenbeul was jarenlang een doorn in het oog voor de Indiase autoriteiten. In 2013 werd zelfs een speciale eenheid gevormd om hem te pakken te krijgen. ,,Het was onze langste zoektocht ooit, het duurde meer dan zes jaar”, zei de voorzitter van de zogeheten taskforce. De groep werd geformeerd nadat in de deelstaat Madhya Pradesh kadavers van verscheidene lippenberen, een kwetsbare soort, waren aangetroffen waarvan de geslachtsdelen ontbraken.

Stroperij

Een hoge functionaris van die deelstaat liet in een verklaring weten dat Yarlen galblazen van beren verkocht aan zakenlui over heel India. ,,Hij was op borgtocht ontsnapt en had documenten vervalst. De laatste jaren nam hij verscheidene namen aan”, meldde de functionaris.