Beschermd oceaangebied Hawaï helpt bedreigde tonijn, onderstreept belang van visserijvrije zones

Goed nieuws voor vissen én vissers: beschermde natuurgebieden zorgen voor meer vissen in en rond het natuurgebied. In het natuurgebied kunnen vissen zich veilig waden en rondom het beschermde gebied zijn er zo veel meer vissen dat vissers hun geluk niet op kunnen. Zo blijkt uit onderzoek van wetenschappers uit Hawaï en Wisconsin die het beschermde oceaangebied van Hawaï hebben onderzocht.

Rondom Hawaï ligt inmiddels al zes jaar lang het grootste beschermde oceaangebied ter wereld; een uitgestrekt gebied van 1,5 miljoen vierkante kilometer waar niet gevist mag worden. Wetenschappers concluderen voor het eerst dat niet alleen lokale vispopulaties beschermd worden, maar ook rondtrekkende vissen zoals tonijn. Volgens de onderzoekers bewijst dit het belang van zogenaamde visserijvrije zones en van meer bescherming van de oceanen.

Het gaat om twee rondtrekkende tonijnsoorten - de geelvintonijn en de grootoogtonijn - waarvan onderzoekers hebben geconcludeerd dat de populatie enorm is uitgebreid, zelfs tot 370 kilometer buiten het beschermde gebied. Het is een rondtrekkende vis die per seizoen naar andere wateren verhuist. In het beschermde oceaangebied, genaamd ‘Papahānaumokuākea Mariene Nationaal Monument’, is de tonijn vooral in de zomer te vinden.

Bedreigde diersoort

Momenteel is tonijn vanwege overbevissing een bedreigde diersoort en dus is het van belang om de tonijn te beschermen. Door gericht visserijvrije zones aan te wijzen, geloven de onderzoekers dat naast de tonijn meer migrerende vissen beschermd zullen worden. Belangrijk is wel dat het gebied in de gaten gehouden wordt om illegale visserij te voorkomen.

Verrassend genoeg blijkt er zelfs sprake te zijn van een win-winsituatie voor vissen en vissers. De tonijnvangsten zijn, dankzij de populatie-uitbreiding, buiten de beschermde gebieden enorm gestegen. De vangst van de geelvintonijnen is tussen 2016 en 2019 met 54 procent gestegen, terwijl de vangst van de grootoogtonijn met 12 procent gestegen is.

Kraamkamer voor babyvissen

Dat de tonijnpopulaties en -vangsten zo enorm toenemen heeft volgens de wetenschappers uit Hawaï en Wisconsin twee mogelijke redenen. Een mogelijke reden is dat het gebied als kraamkamer kan dienen voor babyvissen en er daardoor zo veel vissen zijn, dat ze ook verder buiten het gebied te vinden zijn. Een tweede mogelijkheid is dat er meer vissen zijn, omdat ze hebben gemerkt dat het een veilige omgeving is waar de kans dat ze gevangen worden kleiner is.

In het najaar komen de Verenigde Naties in Canada samen op de Conventie voor Biologische Diversiteit. Honderd landen hebben zich inmiddels hard gemaakt voor een 30x30-regeling: dan zou 30 procent van het land en 30 procent van de oceanen beschermd natuurgebied moeten worden. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen dat 30 procent van alle oceanen beschermd zou moeten worden.

