Beschuldigingen over wangedrag lijfarts Trump

De nominatie van de arts is omstreden. Jackson zou omstreden medicijnrecepten hebben uitgeschreven, onder meer aan zichzelf, zou dronken op het werk zijn verschenen en daar bovendien voor een verziekte werksfeer hebben gezorgd. Jackson heeft deze aantijgingen meermalen ontkend. Gisteren werd bekend dat de arts onder invloed een regeringsauto in de prak heeft gereden.

De Amerikaanse president Donald Trump krijgt bij de bezetting van de vacante post van de minister van Veteranenzaken tegenwind uit het Congres. Een senaatscommissie stelde dinsdag een hoorzitting uit van kandidaat Ronny Jackson. Reden is blijkbaar gerede twijfel over zijn kwalificaties. Het departement Veteranenzaken is één van de grootste overheidsinstanties, en Jackson heeft geen ervaring als leidinggevende van een grote organisatie.

Jackson is een militair en is de lijfarts van Trump. Hij diende sinds 2013 ook al diens voorganger Barack Obama. Trump was dol op de dokter en liet hem eerder dit jaar op een persconferentie helemaal leeglopen over de gezondheid van de Amerikaanse president. Jackson zei toen dat Trump kerngezond was, maar wel wat gezonder zou mogen eten en meer bewegen.