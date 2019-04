Beslag op speedboten na ongeval bij teamuitje Nederlands bedrijf op Schelde

De boten botsten tijdens een uitje van een Nederlands bedrijf. Ze voeren met hoge snelheid tegen elkaar, waardoor verschillende opvarenden in het water belandden. Achttien personen raakten gewond. De meeste van hen zijn Nederlanders. Vijftien van hen zijn inmiddels weer thuis. Ze zullen later wel worden uitgenodigd voor een verhoor in het onderzoek dat in volle gang is.



Het parket onderzoekt of de Belgische onderneming die de boten beschikbaar stelde de veiligheidsregels heeft nageleefd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het gebruik van de reddingsvesten, het houden van een veiligheidsbriefing en het aan boord hebben van noodsignalen.